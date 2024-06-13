عيد الأضحى 2024.. بدء صرف منحة بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بوزارة العمل، عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى 2024.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه جرى بدءًا من الثلاثاء الماضي صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة.

وكانت الشيماء عبدالله، مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، أوضحت في وقت سابق خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يتم تحديد المستفيدين من منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ لضمان توزيع المنحة بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

وأشارت مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، أن وزارة العمل تصرف للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وتشمل: "منحة عيد الفطر المبارك، ومنحة عيد الأضحى المبارك، ومنحة عيد العمال، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة المولد النبوي".

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