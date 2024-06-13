تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين الجديدة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل حركة المحافظين الجديدة التي من المتوقع صدورها بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في أعقاب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد.

قال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد إن الحكومة أعلنت أن الإعلان عن الحركة الجديدة سيصدر بعد العيد وأن رئيس الوزراء عقد اجتماعات سرية مع بعض المرشحين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تشكيل الحكومة.

وأكد مقدم "حقائق وأسرار"، أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في حركة المحافظين كما سيحدث تبديل لبعض الحقائب الوزارية، وأضاف قائلا إنه من المحتمل حدوث مفاجأة في المجموعة الاقتصادية وأن بعض الوزراء الذين كانوا ضمن التعديل الوزاري السابق لن يستمرون في مناصبهم الحالية.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري حديثه بأنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، مؤكدا أن الناس يحتاجون إلى حكومة تخفف عنهم أعباء الحياة وتحد من معدلات الفقر والبطالة، وأنهم يتطلعون إلى جمهورية جديدة يكون فيها الأمن والاستقرار هما العنوان الأهم.

وأعرب بكري عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشعب وتلبي احتياجاته وتعمل على حل المشكلات المختلفة مثل السياحة وغيرها، وأشاد بجهود رجال الشرطة والجيش في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، متمنيًا أن تحقق الحكومة الجديدة تطلعات الشعب المصري وآماله في المستقبل القريب.