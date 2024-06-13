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تهذيب وتقليم للأشجار فقط.. البيئة: لا قطع للأشجار بحديقة الميريلاند

08:25 م الخميس 13 يونيو 2024

حديقة الميريلاند

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كتب- حسن مرسي:

نفى محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، ما أُثير حول قطع الأشجار بحديقة الميريلاند تمهيدا لتحويلها إلى منطقة أنشطة وكافيهات، مؤكدًا أن المعاينة التي أجرتها الوزارة كشفت عن قيام الحديقة بعمليات تهذيب وتقليم للأشجار فقط، وهي عمليات ضرورية لنمو النباتات وتتم بشكل سنوي.

وأوضح معتمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن اللجنة التي عاينت الحديقة مرة أخرى تأكدت من عدم قطع أو إزالة أي أشجار، وأصدرت توجيهات بعدم تنفيذ أي عمليات تهذيب أو تقليم بدون الرجوع إلى حي مصر الجديدة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم إقامة أي أنشطة بالحديقة.

وأكد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن سياسة الدولة تحث على التوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، وأن المبادرات الرئاسية والإجراءات الأخرى التي تتم في هذا الشأن تكلف الدولة نفقات كبيرة.

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