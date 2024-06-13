أول رد رسمي من الزراعة على قطع أشجار حديقة الحيوان

كتب- محمد نصار:

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال لحديقة الحيوان والمعاينة على الطبيعة.

جاء ذلك في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان.

وأكدت اللجنة، بحسب بيان الوزارة، الخميس، عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلًا وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

ومن ناحيته، أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه جار عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب.

وأشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يؤكد دائما ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع أثري وتراثي في الحديقتين وذلك طبقًا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

وطالب المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة، كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.