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"الأوقاف" تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك

02:38 م الخميس 13 يونيو 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك، والتي تؤدى بالمساجد الكبرى والساحات المخصصة لذلك بجميع المحافظات.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور وصلة الأرحام ونشر المودة والرحمة بين الناس، مشددة على أن الأعياد كلها خير وبركة.

ولفتت إلى أن مظاهر الفرح تتجلى في عيد الأَضحى وتتلاقى فيه مواطن السرور، ويفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم.

يستعد حجاج بيت الله الحرام، لقضاء يوم التروية غدا الجمعة "الثامن من ذي الحجة" لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة "التاسع من شهر ذي الحجة".

وزارة الأوقاف عيد الأضحى المساجد الكبرى
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