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التطبيق غدا.. تغيير وقت الانتظار في الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف

02:20 م الخميس 13 يونيو 2024

الخط الثالث للمترو

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، تغيير وقت الانتظار بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى بداية من الجمعة 14 يونيو 2024.

وقالت الشركة، في بيان، إن وقت الانتظار سيكون على النحو التالي:

1- الخط الأخضر "الثالث"

- وصول القطارات كل 6.5 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهابًا وإيابًا.

- وصول القطارات كل 13 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهابًا وإيابًا.

2- قطار العاصمة

- وصول القطارات كل 15 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة بدر ذهابًا وإيابًا.

- وصول القطارات كل 30 دقيقة من محطة بدر إلى محطة مدينة الفنون والثقافة أو محطة مدينة المعرفة ذهابًا وإيابًا.

وسيتم الرجوع لوقت الانتظار الطبيعي بين القطارات بعد الإجازة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

الخط الثالث للمترو القطار الخفيف الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إجازة عيد الأضحى
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