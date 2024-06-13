5 صور من أرض الواقع.. حقيقة قطع أشجار حديقة الميرلاند

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لا وجود لقطع الأشجار بحديقة الميرلاند بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضى وبعد ورود شكوى بتاريخ ١٧ مايو بقطع أشجار حديقة الميرلاند.

وأصدرت وزيرة البيئة، بحسب بيان، الخميس، توجيهاتها بعدم تنفيذ لأي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التى وردت للوزارة بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٤ والتى أفادت قيام مسئولى حديقة الميرلاند بقطع الأشجار بأحد المناطق بها تمهيداً لإقامة عدد من المقاهى والكافيتريات.

ووجهت بعد الإستمرار فى نشر صور أخرى لقطع الأشجار بالحديقة، بإرسال لجنة عاجلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى وعدد من الكيميائيين المعنيين بإدارة نوعية الأرض والتربة للمكان للمتابعة واتخاذ ما يلزم يوم ١٠ يونيو، حيث تم مقابلة مسئولي المشتل و الحديقه، وتبين أن المنطقة محل الشكوى هى عبارة عن مساحة من الأشجار وغير ممهدة ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشى للأفراد والدراجات فقط ولم يتم تنفيذ أى أنشطة تجارية بها.

واتضح للجنة، أن عمليات التقليم بالمنطقه متوقفة وأنواع الأشجار المتواجدة بها من نوع فيكس نتدا -فيكس بنجامينا _اكاسيا _بونسيانا -كافور وأن أعمال التقليم والتهذيب السابق تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار وخوفا من سقوط الافرع وهناك أشجار بها بعض الأمراض وبالتالي كان لابد من تنفيذ أعمال التقليم والتهذيب للأشجار.

وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة قامت بالتنبيه على مسئول الحديقة بعدم القيام بأى أعمال تقليم أو تهذيب الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية ( الحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ) وعدم إقامة أي انشطة تجارية والاكتفاء بما هو موجود حاليا بالحديقة والتركيز على زيادة المسطحات الخضراء .