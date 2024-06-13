قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين

مرحلة أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار إلى كل التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25/06/2024، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2004.

- من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024

حتى آخر يوليو 2024.

- خريجى كليات (الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية /

العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى آخر يوليو 2024, والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 01/08/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 15/08 حتى 04/09/2024.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/4 أشهر (يناير / فبراير / مارس / أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى آخر يوليو 2024 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27/07/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة

اعتبارًا من 12/08 وحتى 14/08/2024.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

- مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسي 2022/2023 ، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2003 وما قبلها خريجي العام الدراسي 2022/2023، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 25/06/2024، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 13/07 وحتى 01/08/2024.



رابعا: غير ذوي المؤهلات (العاديين)

- مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2004 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 20/07/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 03/08 وحتى 11/08/2024.





المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند).

- أصل شهادة الميلاد.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار.

- فصيلة الدم.

- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات (الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة).

- وثيقة الزواج للمتزوجين.

- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها.

- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه.

- قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

إرشادات مهمة لشبان التجنيد

- من له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته في ذلك.

- يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة.

- ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد أو من الجامعات الأجنبية داخل البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسي معتمد.

- ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونا.

- عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التي يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلا من وزارتي ( التعليم العالي / التربية والتعليم ).

- ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات (العادة) أصحاب المهن والحرف بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي: ( https://tagned.mod.gov.eg)، وكذلك البريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي :(mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية: ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02)، وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة

الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو (15499).