إعلان

BBC

نوح العيسوي خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد الكبير بالمحلة

01:05 م الخميس 13 يونيو 2024

نوح العيسوي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور نوح العيسوي خطبة الجمعة حول " دين الإنسانية في أسمى معانيها، حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع"، ويتلو القرآن الشيخ محمد عبد البصير.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

نوح العيسوي صلاة الجمعة مسجد الكبير المحلة الكبرى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تلبيةً لرغبات العديد من الدول.. الأزهر يطلق برنامجًا لنشر اللغة العربيَّة حول العالم

إعلان

إعلان

* الحرارة تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد: بدء فترة ذروة الموجة الحارة اليوم
* ذكريات مُلغمة.. ركام حرب غزة يهدد حياة الناجين