البيئة: تم وجار زراعة 2.9 مليون شجرة بالمحافظات - 25 صورة من أرض الواقع

كتب- محمد نصار:

تتابع وزارة البيئة تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة ومنها وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، وتم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.

وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالي الحالي والمشاركة في مشروع تشجير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.

كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، حيث مخصص لها عدد 4400 شجرة.

وتشارك وزارة البيئة في أعمال تشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس، حيث تم زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع وإظهار المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، كما ساهمت الوزارة في أعمال تشجير مطاري الغردقة الدولي وشرم الشيخ الدولي بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وخفض الانبعاثات.

كما ساهمت الوزارة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدانًا، ضمن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينه خضراء وذلك خلال الفترة التي استضافت فيها مصر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27).

وبذلت وزارة البيئة جهودًا عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في زراعة الأشجار خلال الفترة من 2022 لـ 2024، ومن بينها مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، حيث تم زراعة حوالى 186 ألف شجرة داخل الجامعات المصرية (جامعات عامة/ خاصة/ دولية) بالتعاون مع جهاز شئون البيئة على مستوى الجمهورية.

كما تم زراعة 45 ألف شجرة بمعاهد أزهرية بالمحافظات و57 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ضمن مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية و25 ألف شجرة تم زراعتها بالكنائس والأديرة و40 ألف شجرة تم زراعتها بمحافظتي جنوب وشمال سيناء.

وزرعت وزارة البيئة 5 آلاف شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و54 ألف شجرة تم زراعتها بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و38 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل والزراعة، بالإضافة إلى 26 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمدن العمرانية الجديده (مدينة العبور - مدينة بدر - جهاز طيبة بالأقصر).

وتتعاون وزارة البيئة مع مؤسسة "ازرع شجرة"، حيث تم زراعة 36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل المدارس ومنها مشروع مدارس خضراء في مناطق الأسمرات والخيالة بمحافظة القاهرة ومحافظتي الفيوم وبني سويف.

وحول تعاون وزارة البيئة مع مؤسسة "شجرها"، تم زراعة حوالي 50 ألف شجرة مثمرة وخشبية في 8 محافظات وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، حيث تهدف تلك الأشجار لامتصاص حوالي 850 ألف كجم من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو الغاز الرئيسي المتسبب في الاحتباس الحراري.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أنه من ضمن الأماكن التي تمت زراعة الأشجار بها 24 مدرسة، والإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وساحات مراكز طبية، وحدائق عامة، و4 جامعات.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه تم زراعة 27000 شجرة قبل وبعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بالتعاون مع مؤسسة شجرها حيث أطلقت المؤسسة أكبر حملاتها الخاصة بالتشجير ونشر الوعي بالزراعة الحضرية والتنمية المستدامة وهي حملة 27000 شجرة إلى مؤتمر المناخ COP27 خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 بالتعاون مع الحملة الرئاسية 100 مليون شجرة ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

كما تم إطلاق حملتين كبيرتين بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيس مبادرة شجرها وهي حملتي "كل من الشارع" و"مدارس مثمرة" منذ 17 أبريل 2024، ولمدة عامين واستهداف زراعة 180 ألف شجرة مثمرة وخشبية في 7 محافظات مصرية، واستهداف مشاركة 50 ألف متطوع بالحملات.