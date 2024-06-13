مكان أداء صلاة عيد الأضحى للجالية المصرية في لندن

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري في المملكة المتحدة، إن المكتب الثقافي المصري بلندن، سينظم أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمقر المكتب الكائن في Egyptian Bureau for Cultural and Educational Affairs 4 Chesterfield Gardens, London W1J 5BG وتبدأ التكبيرات في الثامنة صباحاً.

وأضافت رشا كمال، أنه يوجد مكان لمصلى السيدات والأطفال بالدور الأول، وسيتم تقديم حلوى العيد بعد الصلاة فى جو يسوده فرحة العيد.

وقدم أعضاء المكتب الثقافي المصري بلندن، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي، ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.