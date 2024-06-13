ليس ضرورة حتمية.. تنويه مهم من "السياحة" بشأن المبيت بمشعر منى

كتب- محمد أبو بكر:

قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه نظرًا لضيق المساحة المتاحة للحجاج في مشعر منى، ولتفادي الازدحام في المخيمات وتيسير أداء المناسك، فليس هناك ضرورة ملحة للمبيت في منى.

وأشارت غرفة السياحة، بحسب منشور لها حصل مصراوي على نسخة منه، إلى فتوى دار الإفتاء بشأن حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والتي نصت على الآتي:

"المبيت بمنًى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، فإنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج-؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به".

وتابعت "السياحة": أن ذلك للتخفيف على الحجاج خاصة كبار السن وأصحاب الأعذار في ظل ظروف محدودية المساحات وإرتفاع درجات الحرارة وحفاظًا على سلامة وصحة الحجاج.

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