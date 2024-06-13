"المحطات النووية" تتقدم بطلب لإقامة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك

كتب- محمد صلاح:

تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفي انجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها في سجل تقدم أعمال مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة كانطلاقة لبرنامج نووي طموح،

تقدمت هيئة المحطات النووية بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بعد استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة وفقا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية قانون رقم 7 لسنة 2010 وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من أبناء الهيئة.

وتعد تلك الخطوة أحد أهم المعالم في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك تخزينًا جافًا وآمنًا لمدة تصل إلى 100 عام وفقًا لأعلى معايير الأمان النووي، وهي الخطوة التي تعكس الدور الريادي لمصر في تنفيذ البرنامج النووي المصري بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن هيئة المحطات النووية قد حصلت على إذن قبول الموقع لمنشأة تخزين الوقود النووية المستهلك في فبراير 2022 وذلك بعد مراجعة دقيقة وتقييم أمان الموقع والتأكد من صلاحيته.