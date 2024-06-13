1000 فرصة عمل.. تحرك جديد لتشغيل العمالة المصرية في قبرص

كتب- محمد أبو بكر:

التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي، على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، الخميس، اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل اللجنة المشتركة وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ والتعرف علي احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.

وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى.

يذكر أن سامح شكرى، وزير الخارجية، وقع مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في القاهرة في ضوء جهود الحكومة المصرية؛ للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج.

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