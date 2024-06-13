نشرة منتصف الليل| موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى وطقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف خطة تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه بشأن إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى، أوضح أنه لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم اتخاذ خطوة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور.

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يوم عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس وقفة عيد الأضحى بمكة وموعد انكسار الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة .

وقالت غانم، خلال مداخلة عبر بث مباشر مع "مصراوي"، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تعد بداية لموجة شديدة الحرارة، ذروتها تكون بداية من غدٍ الخميس 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو، وقفة عيد الأضحى، موضحةً أن درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

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الإسكان تُحذر من إعلانات كمبوند "بيوت" بمدينة المنصورة الجديدة

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق الرئيسية لمشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزارى للمشروع.

وحذرت الهيئة في بيان لها، اليوم، كافة الشركات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

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التعليم تكشف تفاصيل مهمة بشأن مصروفات العام الدراسي المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للعام الدراسي المقبل.

ووفقا للوزارة، فإنه يتم استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 162 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار.

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ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب المناطق.

وقالت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة ليلا على أغلب المناطق معتدل على السواحل الشمالية.

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