طقس عيد الأضحى.. "الأرصاد" تكشف درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو 2024.

وقالت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة ليلا على أغلب المناطق معتدل على السواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط للرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة: يوجد انخفاض في الحرارة بقيم تصل لـ 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: