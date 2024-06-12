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BBC

بعد موجة الطقس الحار.. موعد انخفاض درجات الحرارة

11:39 م الأربعاء 12 يونيو 2024
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    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، بعد موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد وتستمر حتى السبت المقبل.

وأشارت إلى أن ذروة هذه الموجه من الخميس إلى السبت، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من الأحد "أول أيام عيد الأضحى المبارك"، بمعدل( 3-4 ) درجات وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

وأوضحت في بيان لها، أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة يسيطر على أغلب الأنحاء، حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة في الظل.

ونصحت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، بما يلي:

- عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

- ارتداء غطاء للرأس.

- شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة عيد الأضحى الأرصاد الطقس
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