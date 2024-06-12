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ذروة الموجة الحارة.. نصائح من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:35 م الأربعاء 12 يونيو 2024
  • عرض 11 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 11 صورة
    طقس شديد الحرارة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الخميس.

وأوضحت في بيان لها، أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة يسيطر على أغلب الأنحاء، حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة في الظل.

وأشارت إلى أن ذروة هذه الموجه من الخميس إلى السبت لتنخفض درجات الحرارة من الأحد بمعدل( 3-4 ) درجات وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

ونصحت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، بما يلي:

- عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

- ارتداء غطاء للرأس.

- شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

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الخبر التالى:
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