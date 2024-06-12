شروط اختيار أضحية العيد وحكم التشارك فيها - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن ذبح المواشي قبل العيد صدقة، وبعد إتمام صلاة العيد تقبل الأضحية، موضحا أن شروط شراء الأضحية تتمثل في ألا تكون مصابة بالهزل أو مصابة بمرض، وأن تكون طيبة وخالية من العيوب ومن مصدر حلال.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز شراء الأضحية مقطوعة الأذن أو مصابة بالعرج أو بعاهة، مضيفا: أن الله تعالى قال : "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".

أوضح أنه يمكن أن يتشارك أكثر من شخص في شراء الأضحية، ويجوز فقط شراء بهيمة الأنعام وتشمل الجمال والبقر والماشية والماعز، موضحا أن الجمال والبقر يمكن أن يتشارك فيها 7 أفراد، إما الخروف يكون لأهل البيت فقط ولا يمكن التشارك فيه.

واستطرد أنه يفضل أن تكون الأسرة موجودة أثناء ذبح الأضحية، موضحا أنه أثناء التوزيع يكون الثلث للأقارب لصلة الرحم وللصدقة، والثلث الثاني للفقراء وكل محتاج، إما الثلث الأخير يكون لأهل البيت.