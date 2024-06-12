عدم ضبط التاريخ أبرزها.. أسباب نفاد رصيد كارت عداد الكهرباء سريعا

كتب - محمد صلاح:

أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن سبب نفاد شحن الكهرباء سريعا في العداد مسبق الدفع نتيجة لعدة أسباب مختلفة أبرزها ما يلى:

*عدم ضبط التاريخ.

*تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار.

*وضع قطعة معدنية فوق العداد.

ونوه الجهاز فى بيان له، أن عدم ضبط التاريخ فى بعض الأحيان يكون نتيجة تعمد البعض ذلك ظنا منهم مساهمته في ترشيد شحن الكهرباء أو تجاهل الضبط، معتقدا أنه قد يتغير من تلقاء نفسه مع انقطاع الكهرباء.

وشدد على أن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، بالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء، مشيرا إلى أن حساب الشرائح يجب أن يبدأ وينتهي حسب أول وآخر يوم في الشهر:«لو التاريخ مش مظبوط طبيعي يؤثر على العداد»، علما بأن تدارك الخطأ وإعادة ضبط التاريخ، لا بد أن يكون مع أول الشهر.