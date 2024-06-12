إبراهيم عيسى: "السنوار" يتاجر بدم الفلسطينيين

كتب - داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن يحيى السنوار رئيس مكتب حماس في غزة يتاجر بدم الفلسطينين وما يطلبه الآن بالعودة ليوم 7 أكتوبر "هطل وخبل"، موضحًا أن عملية 7 أكتوبر الهدف منها العودة لما قبل العملية، وتسببت العملية في دمار غزة بنسبة 85% من المنازل، وعادت غزة إلى قرون ماضية.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن السنوار يريد المجد السياسي حتى لو على حساب الشعب الفلسطيني، ويستمر في الحرب من أجل مصلحته الشخصية ومصلحة حركته "حماس"، موضحًا أن عرب 48 هم الصمود الأعظم والنضال الحقيقي من أجل استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة، على العكس منه الكفاح المسلح والمقاومة التي تريد مصلحتها السياسية، بدون النظر إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب دائرة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومة حق ولكن ممارسة هذا الحق لم تأتي بنتائج، للمقاومة أشكال عديدة منها المسلح، منوهًا بأن المقاومة المسلحة لا يكون لها فائدة في حالة القضاء على شعبها وعلى حساب القضية الفلسطينية.