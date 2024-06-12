محافظة الجيزة: رفع بارتشينات غير ملتزمة بشروط التعاقد ودفع مستحقات الدولة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة عن رفع بارتشينات غير ملتزمة بشروط التعاقد ودفع مستحقات الدولة بطريق المريوطية واللبيني نطاق حي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام وذلك في إطار التجهيزات لاستقبال عيد الاضحى المبارك لظهور الطرق بالشكل الحضاري اللائق.

وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة بشارع الدكتور لاشين من طريق المريوطية فيصل وكعبيش والطوابق تم خلالها رفع جميع الحواجز والبلدورات التي تعيق الطريق العام بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لإشعال الطريق واتلاف طبقة الطريق من قبل محال مخالفة ورفع إشغالات محال الخضراوات والفاكهة والباعة الجائلين وذلك بمتابعة ميدانية لمعتز مسعود القائم بأعمال رئيس حي الهرم وشرطة المرافق.

وشهدت حملات حي الهرم رفع وإزالة شوادر لبيع الأضاحي والمواشي بالطريق العام تعيق حركة المارة وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع إقامة الشوادر بالطرق العامة وأن تكون في الاراضي الفضاء.