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متحدث الوزراء: إدخال صناعة الرقائق الإلكترونية وسط مساعي للاستفادة من القدرات البشرية

10:34 م الأربعاء 12 يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنيني :

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستبدأ في إدخال صناعة الرقائق الإلكترونية، مع توطين تلك الصناعة، وسط مساعي للاستفادة من القدرات البشرية في تطوير التصميمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم بتدريب الكوادر الشبابية للدخول في تلك الصناعة، في حين تسعى وزارة البترول للاستفادة من الرمال السوداء وتصنيعها محليا وإدخالها في صناعة الرقائق، بدلا من التصدير كمواد خام.

وأوضح أن هناك جهود تقوم بها مختلف جهات الدولة، لتدريب الكوادر والتواصل مع الاستشاريين مع إيجاد شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة لتوفير محفزات أكبر لكبرى الشركات العالمية.

وأكد أن الدولة توفر الرخصة الذهبية، مع دراسة تقديم حوافز جديدة وتذليل كافة العوائق أمام المستثمر، موضحا أن دراسة تنفيذ، تستغرق بضعة أشهر لبحث إمكانية تصنيع الرقائق الإلكترونية مع الاستشاريين الدوليين.

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المستشار محمد الحمصاني صناعة الرقائق الإلكترونية توطين صناعة الرقائق برنامج على مسئوليتي
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