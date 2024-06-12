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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اتفاقية إنتاج الرقائق الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية

10:19 م الأربعاء 12 يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توقيع اتفاقية الرقائق الإلكترونية يأتي في إطار حرص الدولة على التحول الرقمي مع الاعتماد على التصنيع المحلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتميز بمركز لوجيستي للتجارة، مضيفا أن اتفاقية الرقائق الإلكترونية اليوم تهدف إلى تطوير صناعة الرقائق، حيث تأتي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ضمن أهم الملفات التي تعتمد عليها الدولة.

وأوضح أن مصر تسعى إلى تصنيع المنتجات، وإنتاج الرمال السوداء وسط جهود الدولة لتصنيع الرقائق الإلكترونية، موضحا أنها صناعة مهمة للمستقبل.

وأكد أن كافة الأجهزة المصنعة تعتمد على الرقائق سواء الإلكترونية أو الكهربائية، مع دورها الاستراتيجي في توفير مبالغ دولارية وتطوير الصناعة ودعم قدرات الدولة والصادارت في الفترة المقبلة.

أوضح أن هناك لجنة مشكلة، لرصد النماذج الناجحة وعمل قائمة بالاستشاريين واختيار الاستشاريين الأنسب للدراسة بجانب وجود نماذج شركات عالمية ناجحة سيتم التعاون معها للتصنيع في مصر.

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المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء إنتاج الرقائق الإلكترونية التحول الرقمي برنامج على مسئوليتي تطوير صناعة الرقائق
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