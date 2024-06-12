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لا تسكين لهذه الفئة.. تحذير عاجل من وزارة السياحة بشأن الحج 2024

09:51 م الأربعاء 12 يونيو 2024

موسم الحج 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

حذرت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة، من تسكين أي حاج بالمشاعر المقدسة أو استضافة أي حاجة غير نظامي.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور لها، أرسلته إلى غرفة شركات السياحة وحصل مصراوي على نسخة منه، أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين حاج غير المدرج على موقع وزارة السياحة والآثار وغير مدرج بالقائمة المعلقة على مدخل الخيمة وذلك بمشعر مني أو مشعر عرفات، ستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وتابعت "الوزارة": يأتي ذلك في إطار دورنا الأصيل بالحفاظ على حقوق الحجاج ومواقعهم وخدماتهم بالمشاعر المقدسة.

موسم الحج وزارة السياحة والآثار شركات السياحة
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