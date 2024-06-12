تفاصيل اجتماع الحكومة للاستعانة باستشاري عالمي لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم للاستعانة باستشاري عالمي لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، قائلاً: «خطوة إيجابية جدًا من الحكومة المصرية».

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن هناك 7 شركات عالمية مخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية؛ أكبر شركة منها استطاعت الحصول على 51 مليار دولار، والشركة التالية لها حصلت على 49 مليار دولار سنويًا من تصنيع هذه الرقائق، فقد بلغت صادرات تايوان من الرقائق الإلكترونية إلى نحو 147 مليار دولار ما يمثل 40% من إجمالي الصادرات.

وأضاف، أن أمريكا اعتمدت ميزانية 50 مليار دولار لمنح مساعدات لتصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والصين قررت إنشاء أكبر صندوق استثماري في الرقائق الإلكترونية للوصول إلى 30% من صناعتها في هذا المجال.

وتابع: كل حاجة داخلة في الرقائق الإلكترونية من موبايلات وأجهزة إلكترونية وغيرها، فنحن نحتاج إلى عمل وطني ضخم؛ لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، لأن هذا يعتبر أمر استراتيجي للدولة المصرية.

ولفت، إلى أن مصر لديها نوابغ كبيرة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، مشيراً إلى أن هذه الصناعات تشهد طلباً متزايداً في الفترة الحالية وفي المستقبل.

واستطرد: عندنا صناعة وطلبة ومراكز تكنولوجية كبيرة في مصر، وشركات ناشئة ومتطورة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، ولابد من الاستفادة من خامات الرمال السوداء والبيضاء، حيث يوجد لدينا نحو 20 مليار طن من هذه الرمال صالحة للدخول في صناعة الرقائق الإلكترونية بالفعل.

اقرأ أيضا:

احتفالًا بعيد الأضحى.. السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لهؤلاء -تفاصيل القرار

عيد الأضحى.. شروط حصول الموظفين على الإجازة

التسليم فوري.. 20 صورة لشقق الإسكان المميز والحجز يبدأ 30 يونيو