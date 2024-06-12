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المفتي ينعى ضحايا حريق مدينة المنقف الكويتية

09:09 م الأربعاء 12 يونيو 2024

الدكتور شوقي علام

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا الحريق الذى نشب بأحد المباني بمدينة المنقف جنوبي الكويت، والذي راح ضحيته العشرات، إضافةً إلى إصابة العشرات بدولة الكويت الشقيقة.

وتوجَّه مفتي الجمهورية، في بيانه اليوم الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحريق.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأُسر وأهالي ضحايا الحريق سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر لهم ويتغمَّدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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