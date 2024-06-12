مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: تعاون مشترك مع الكليات العالمية لتحديث نظام الدراسة.. فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، تفاصيل العمليات التدريبية داخل الكلية، ومستحدثات التعليم والتدريب المستمر مع الكليات العالمية.

وأشار في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يتم البدء أولا في تطوير عناصر الوعي والمعرفة لدى الطلاب الجدد، وتوفير الامكانيات العملية من خلال معامل مجهزة وأجهزة حديثة، وإعداده بدنيًا من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للطلاب من خلال نقطة طبية.

وأكد، أن هناك تطوير مستمر في المناهج الدراسية بالكلية، ويكون التطوير وفقًا للأجهزة الحديثة التي تلائم وتواكب العصر، حيث يتم تطوير المنهج كل 5 سنوات، بالتعاون مع الكليات التكنولوجية المحلية في مصر.

وتابع: نحن الآن بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع الكليات التكنولوجية العالمية، لاستحداث نظم التدريب ونقل الخبرات الحديثة، وإمداد الطلاب بالخبرة الكافية للتعامل مع المعدات والأجهزة.