الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.. شروط الالتحاق بالكلية التكنولوجية العسكرية - فيديو

كتبت - داليا الظنيني:

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، إن الكلية العسكرية التكنولوجية هي تطوير للمعهد الفني للقوات المسلحة، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير التقني داخل المنظومة العسكرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، جاء في عام 2022، والهدف منها هو إعداد وتأهيل ضابط قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتواجدة حاليا في القوات المسلحة، ولعل أبرز أهدافها هو كيفية التعامل مع كافة أجهزة ومعدات القوات المسلحة بشكل جيد.

وتابع: من أهم الشروط الخاصة للقبول بالكلية العسكرية؛ هو النسبة المئوية للطالب المتقدم من أبناء الثانوية العامة، والتناسق الجسماني، واللياقة البدنية والذهنية المناسبة.

وأوضح، أنه بعد استيفاء الشروط المناسبة للقبول بالكلية العسكرية، يتم تقديم الملفات وعرضها ثم اختيار الطلاب ذوي الكفاءة والقدرة العالية للانضمام لصفوف الكلية.

وأكد أن هناك بعض الطلاب يقدمون رغباتهم لدخول الكلية التكنولوجية، ولكن هذا ليس كاف لدخول الكلية، حيث توجد معايير أخرى يتم تنقية الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية.

وأشار، إلى أن نظام الدراسة داخل الكلية يكون عبارة عن 4 أعوام ميلادية، وكل عام ينقسم إلى فصلين، ويتم العمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث يعتمد نظام الدراسة على 60% عملي و40% نظري.

وتابع: قبل التخرج يكون هناك مشروع تخرج لطلاب الكلية التكنولوجية، والذي يعتبر نتاج عمل دراسة الطالب خلال الـ 4 سنوات بالكلية.