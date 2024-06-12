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مبادرة صحة المرأة: انخفاض نسب الحالات المتأخرة من الأورام السرطانية لدى السيدات إلى 20%

06:20 م الأربعاء 12 يونيو 2024

الدكتور هشام الغزالي

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القاهرة- أ ش أ

أكد رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة دكتور هشام الغزالي، انخفاض نسبة الحالات في المراحل المتأخرة الثالثة والرابعة للأورام السرطانية لدى السيدات من 70% إلى 20% نتيجة الفحص المبكر للسيدات، حيث أدى اكتشاف الأورام في المراحل الأولى والثانية إلى ارتفاع نسب الشفاء.

وقال رئيس مبادرة صحة المرأة في مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "DMC"، "إن المبادرة تهتم اهتماما كبيرا ليس فقط بفحص السيدات وإنما بالمحافظة عليهن من خلال إجراءات تحفظية، فمن خلال الكشف المبكر يتم الابتعاد عن العلاج الكيميائي إلى 35% من الحالات والوصول لنسب شفاء 99%، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على الأرواح وعلى موارد الدولة".

وأضاف رئيس المبادرة أن مؤشرات الأداء الثلاثة التي تطلبها منظمة الصحة العالمية حققتهم مصر، وبذلك تقل الوفيات بنسبة 2.5% لتصل إلى 40% وفيات أقل من سرطان الثدي في 2040 . وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضا معدل الإصابة بالسمنة والضغط والسكري والصحة الإنجابية، ويتم التحليل الإحصائي للربط بين تلك الأمراض وحدوث الأمراض، إلى جانب فرق تغذية وصحة نفسية ضمن الأطقم الطبية بالمستشفيات المختلفة التابعة بالمبادرة.

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Asha
دكتور هشام الغزالي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة مبادرة صحة المرأة سرطان الثدي الأورام السرطانية
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