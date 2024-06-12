"الزراعة": أكثر من مليون طن بطاطس تم فحصها منذ بداية الموسم بمعامل مكافحة العفن البني

كتب- أحمد السعداوي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

وأكدت مدير المشروع الدكتورة نجلاء بلابل - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءته، وزيادة قدرته الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع، ما ساهم في تنمية وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية بعد محاصيل الموالح.

وأوضحت أن إجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع لتصديرها إلى الخارج بلغت حتى الآن، ومنذ بداية الموسم، حوالي مليون و٢٢ ألفا و٩٤٢ طنا، تمثل ٤١ ألفا و١٦٠ عينة.

وأشارت إلى الكميات التي تم فحصها للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 572 ألفا و169 طنا، تمثل 24 ألفا و657 عينة، فضلا عن 122 ألفا و97 طنا إلى روسيا تمثل 4497 عينة، موضحة أن إجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير إلى الدول العربية بلغت 9317 عينة تمثل 253 ألفا و309 أطنان، بينما ما تم فحصه للتصدير إلى دول أجنبية أخرى بلغ 74 ألفا و486 طنا، تمثل 2689 عينة.