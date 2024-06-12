برلماني يطالب الحكومة بضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعر العلف، طالب خلاله بوضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.

وأوضح حسين، في طلبه، أن أسعار الدواجن في السوق المحلية تشهد ارتفاعات متتالية غير مبررة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدها الاقتصاد الوطني وانتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار العلف الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه.

وأضاف حسين: "كان من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظا بعد انخفاض سعر العلف، وهو ما تعهدت به الحكومة واتحاد الغرف التجارية في أكثر من مناسبة، لكن على عكس المتوقع شهدت الأسعار تراجعا طفيفا لا يتناسب مع تراجع أسعار العلف، قم عادت مرة أخرى إلى الارتفاع بشكل يومي".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والأجهزة الرقابية بالعمل على إيجاد آلية فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حالة انفلات الأسعار التي تشهدها السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.