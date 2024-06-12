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BBC

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات بإدارة وتشغيل الموانئ

02:32 م الأربعاء 12 يونيو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل توقيع عقود مشروعات فى إدارة وتشغيل الموانئ .

ومن المقرر أن يعقد وزير النقل مؤتمرا صحفيا على الهواء مباشرة عقب انتهاء مراسم توقيع العقود.

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الدكتور مصطفى مدبولي تشغيل الموانئ رئيس الوزراء
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