بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات بإدارة وتشغيل الموانئ

كتب- محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل توقيع عقود مشروعات فى إدارة وتشغيل الموانئ .

ومن المقرر أن يعقد وزير النقل مؤتمرا صحفيا على الهواء مباشرة عقب انتهاء مراسم توقيع العقود.

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