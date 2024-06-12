رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ صباح يوم ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويكون ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبحسب القرار، تستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.