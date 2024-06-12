فطارك معانا يوم عرفة.. "بيت الزكاة": 250 ألف أسرة تستفيد وذبح ألف عجل بلدي -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انتهاء المرحلة الثانية من توزيع لحوم الصدقات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445هـ، للعام الثاني على التوالي، في 10 محافظات جديدة، في إطار مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها ذبح 1000 عجل بلدي؛ لتوزيع لحومها على الأُسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأربعاء، انتهاء المرحلة الثانية لقوافل مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"، لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات: كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، الوادي الجديد.

أوضح البيان أن المبادرة تستهدف توزيع 2 كجم لحومَ صدقات على ما يقارب 250 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك؛ لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم إعدادها للمستحقين والأولى بالرعاية، ولإفطار الصائمين من المستحقين في يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا"، (مسند أحمد).

وأكد بيت الزكاة والصدقات أنه شكَّلَ لجة شرعية وبيطرية لاختيار العجول البلدية وفحصها؛ للتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، ومتابعتها خلال مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين السبت المقبل، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.