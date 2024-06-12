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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

11:12 ص الأربعاء 12 يونيو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان، بهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها رئيس الجمهورية في أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق تطلعات المواطنين، وحتى ينعم وطننا العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

مصطفى مدبولي عيد الأضحى رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
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