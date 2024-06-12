تدعم المثلية والإلحاد.. تفاصيل قرار حجب المنصات التي تعمل بدون ترخيص



كتبت- داليا الظنيني:

كشف الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل قرار الأعلى للإعلام بشان حجب المنصات غير المرخصة خلال 3 أشهر حال عدم توفيق أوضاعها.

وأوضح أن هذا الأمر جاء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية منذ عدة شهور.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في "المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن القرار جاء على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية بما يتطلب الحفاظ على الهوية الوطنية والتعامل مع المحتوي المخالف.

وأوضح جبر أن القرار يستهدف أيضا إصدار ضوابط وتعليمات لتهيئة بيئة مناسبة لجذب أكبر قدر من التسويق الإلكتروني، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية 6 تريليون دولار في العالم، ومصر تستحوذ من هذا الرقم (100 مليار جنيه فقط)، وهذه نسبة قليلة وبالتالي نحتاج لضوابط لتعزيز القدرة التنافسية بين الشركات.

ونوه جبر إلى أنه عند رصد الأعلى للإعلام هذه المنصات وجدنا أنها تركز على 4 قواعد وهم المثلية والتطرف والعنف والالحاد، موضحا أنه يوجد إحدى القنوات تنتج سنويا ما قيمته 33 مليون دولار ونصف هذا الإنتاج مواد تحفز على المثلية.