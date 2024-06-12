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BBC

مصطفى الفقي: قرار مجلس الأمن ستار أمريكى لتوفير الدعم لإسرائيل

01:53 ص الأربعاء 12 يونيو 2024

الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن إسرائيل دائما ما تلجأ إلى الدهاء وعدم الوضوح، مبينا أن قرار مجلس الأمن ستار أمريكي لتوفير الدعم والمساندة لإسرائيل.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أكد أنه لا يجب استخدام سلاح التجويع فى حرب غزة.

وأكد أن مصر لديها مبدأ الالتزام العادل بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح الفقي أن مصر تلتزم بثوابت القضية الفلسطينية، منوها أنه لا يمكن إرغام الفلسطينيين على أى شئ يخالف رغبتهم.

وتابع الفقي: لست متفقا مع تصريحات السنوار الأخيرة التى تظهر تشددا كبيرا، لافتا إلى أن حماس تخوض حربا للدفاع عن أرضها وينقصها العنصر السياسي مشيرا إلى أن أي تفكيك فى الجبهة الإسرائيلية سيكون بالتأكيد فى صالح حماس.

وختم: إسرائيل تتسبب فى حرج كبير للإدارة الأمريكية لعدم انصياعها لسياستها.

الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي قرار مجلس الأمن ستار أمريكى لتوفير الدعم لإسرائيل
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