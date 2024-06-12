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BBC

بحضور شخصيات عامة.. 32 صورة من حفل عيد ميلاد الملك تشارلز بالسفارة البريطانية

01:04 ص الأربعاء 12 يونيو 2024
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    حفل عيد ميلاد الملك تشارلز بالسفارة البريطانية
  • عرض 32 صورة
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:
نظمت السفارة البريطانية بالقاهرة، حفلا خاصا بعيد ميلاد الملك تشارلز الـ76.

وقد حضر الحفل عددا من الشخصيات العامة وكبار المسؤولين وعلى رأسهم وزراء المالية والزراعة والتموين والهجرة.

كما حضر حازم عمر المرشح الرئاسي السابق، والسفيرة الأمريكية وعدد من السفراء الأجانب والعرب منهم عبد الرحمن الدهاس نائب السفير السعودي والقائم بأعمال السفير، ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، وسيدات الأعمال فريدة وياسمين خميس، والفنان خالد سليم وزوجته، والفنانة ساندى، والدكتورة منى ذكى، والنائب كريم درويش، وطارق الخولى، وسحر طلعت مصطفى.

بحضور شخصيات عامة فل عيد ميلاد الملك تشارلز لسفارة البريطانية
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