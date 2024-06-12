«الإسكندرية للكهرباء» تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، رفع حالة الطواريء في كافة القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أعطال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتأمين تغذية المساجد الكبرى دون انقطاع لضمان توصيل التيار بشكل جيد للمواطنين.

وكشف المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن استعدادات الشركة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك لتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات بنطاق الشركة، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات في مقدمتها تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الشركة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

وقال: إن ذلك يأتي طبقًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إداره الشركه القابضه لكهرباء مصر.

وشدد "الفقي" على ضرورة ‏تواجد قيادات الشركة بجميع القطاعات لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية على مدار الساعة مع تواجد نوبتجيات بالقطاعات الفنية وقطاعات التشغيل لمجابهة أي طارئ.

ونوه إلى إلغاء أعمال الصيانة أثناء فترة العيد مع جاهزية ماكينات الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية للأماكن الحيوية في حالة الظروف الطارئة وكذلك ‏التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات لإزالة أي شكاوى.

وأكد "الفقي" على تأمين التغذية الكهربائية لكافة الأماكن الحيوية المهمة وتوفير الدعم اللازم لها (محطات مياه الشرب - الصرف الصحي - المستشفيات ) وكذلك العمل بمركز تلقي الشكاوى الموحد على الرقم ( 12١) للرد على شكاوى المواطنين على مدار 24 الساعة

وأشار "الفقي" إلى سرعة توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بأنه سيتم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع الشركة بالمحافظة بما يتضمن توفير الخدمة باستمرار لدي المشتركين.