إعلان

BBC

أسباب انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر.. التمويل كلمة السر

11:04 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أسباب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، في مصر.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن اختيار انعقاد هذا المؤتمر في مصر جاء لعدة أسباب ودلالات وأهمها أن مصر تلعب دور محوري على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، كما أن رئيسة البنك أشارت إلى الدور المهم لمصر كدولة من الدولة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن أهمية مصر وموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كشريان للتجارة العالمي وهو ما يعكس ثقل مصر الإقتصادي والسياسي.

وأضاف الحمصاني قائلا: إن انعقاد هذا المؤتمر في مصر يعد ميزة في صالحنا باعتبار أن مصر منضمة حديثًا لتحالف بريكس مشيرا إلى أن مصر تلعب دور مهم في تجمع ناشئ يسعى لتطوير النظام المالي والنقدي الدولي.

وأوضح الحمصاني أن هذا البنك تم إنشاءه حديثًا في إطار تجمع بريكس وله أهمية تكمن في معاونة الحكومات والقطاع الخاص.

وأكد أن الوصول للتمويل من خلال المؤسسات الدولية الحالية يكون له العديد من المعايير التي يصعب تحقيقها، والبنك يساعد على توفير التمويل الميسر، مشددًا على أن ذلك يمثل نوع من تفعيل وتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي الحالي.

اقرأ أيضا :

بيان عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

للمتقدمين لمسابقات وظائف "النقل".. رابط الاستعلام عن نتيجة القبول

9 مراحل.. ماذا قال رئيس هيئة الدواء عن زيادة الأسعار؟

المستشار محمد الحمصاني الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية بنك التنمية الجديد في مصر برنامج مساء دي إم سي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر حكومي: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد إجازة العيد

إعلان

إعلان

* مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة
* الكرة في ملعب نتنياهو.. أول تعليق من حماس بعد إعلان ردها رسميا على الصفقة