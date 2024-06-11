الخارجية الأمريكية: لم نحصل على موافقة رسمية من حماس حول مقترح الهدنة في غزة

كتبت - داليا الظنيني:

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لم تحصل حتى الآن على أي موافقة رسمية من حركة حماس حول مقترح الهدنة في قطاع غزة.

وادعى وربيرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس تستخدم الشعب الفلسطيني كدروع بشرية في معاركها مع الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو وقف الحرب والوصول إلى الهدنة.

وأكد وربيرج أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على الجهود التي بذلتها لوقف الحرب والتوصل لحل شامل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

ونوه وربيرج بأن الإدارة الأمريكية لديها قلق شديد بشأن معبر رفح، مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين مصر وإسرائيل والأمم المتحدة بشأن المعبر، مؤكدا على أهميته لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

اقرأ أيضا :

بيان عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

للمتقدمين لمسابقات وظائف "النقل".. رابط الاستعلام عن نتيجة القبول

9 مراحل.. ماذا قال رئيس هيئة الدواء عن زيادة الأسعار؟