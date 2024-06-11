إعلان

BBC

الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة

08:17 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في رئاسة مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

وقد انعقد المؤتمر اليوم، بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الشقيقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الرئيس يعود إلى أرض الوطن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة البحر الميت بالمملكة الأردنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الأمريكية: لم نحصل على موافقة رسمية من حماس حول مقترح الهدنة في غزة

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها