الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة
08:17 م الثلاثاء 11 يونيو 2024
كتب- محمد سامي:
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في رئاسة مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.
وقد انعقد المؤتمر اليوم، بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الشقيقة.
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