الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة

كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في رئاسة مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

وقد انعقد المؤتمر اليوم، بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الشقيقة.