أبرز 10 تصريحات للشاب سعد أسامة.. بعد صفعة عمرو دياب

كتب-عمرو صالح:

أثارت واقعة الشاب سعد أسامة، الذي تعرض للصفع من قبل الفنان عمرو دياب، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفيما يلي أبرز تصريحات الشاب سعد أسامه التي أدلى بها لمصراوي:

1- بعض الناس وصفتني بإني هركب التريند زي بتاع الكشري، وده مش حقيقي، والفلوس متهمنيش، احنا صعايدة.

2- أعيش فترة صعبة في حياتي، وأنا مدمر نفسيا بسبب ما حدث.

3- كل ما أطلبه حقي وكرامتي ترجع لي، ومش عايز تعويض مادي ولا حاجة.

4- حررت توكيلا لمحام لاتخاذ ما يلزم ولن أتنازل.

5- اللي حصل حاجة غير طبيعية، وانا أصلا كنت في حالي، الحمدلله على كل حال.

6- أنا أعمل في مجال الأفراح منذ فترة، وكان عندي فرح في المنيل بأجر أعلى.

7- ذهبت لفرح سعدي وعامر، بسبب وجود عمرو دياب.

8-عمرو دياب حاول التواصل معي للصلح.

9- أنا متصور مع عمرو دياب قبل كده وكنت من الفانز بتوعه.

10- كل ما حدث ظهر في الفيديو، وانظروا لإشارته، وحقي مش هتنازل عنه.