عماد الدين حسين: كلمات "السيسي" في مؤتمر الاستجابة الإنسانية عبرت عن ثوابت مصر

كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، كانت موضوعية وجيدة وعبرت عن ثوابت مصر الواضحة والراسخة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة بالأمس كان جيدا.

وأوضح أن هناك مئات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة ولكن النقطة الأساسية التي تحدث عنها السيسي كيفية تنفيذ هذه القرارات وجنوح إسرائيل للسلام.

ولفت، إلى أن إسرائيل تريد تدمير قطاع غزة وعدم الرضوخ للسلام، مشيرا إلى أن واشنطن فتحت كل مخازن السلام أمام تل أبيب.

وقال إن مسئولي دولة الاحتلال الإسرائيلي قالوا إنهم سيستمرون في القتال رغم كل قرارات المنظمات الدولية، ما يؤكد أنها دولة مارقة، ولكن أمريكا فرضت عليها ورقة تفاوض بشأن وقف الحرب على غزة.

واستطرد: الموقف المصري هو السبب الرئيسي في وقف مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، حيث إنه موقف قومي وطني عروبي.







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