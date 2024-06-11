حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة.. وضخ 30 ألف رأس من الماشية بمنافذ ال

كتب- محمد فتحي:

شهدت مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالمملكة الأردنية.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالمملكة الأردنية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

قادة مصر والأردن وفلسطين يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

عقدت اليوم، قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات، والذي يأتي في إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

الصحة: إدراج 45 مستشفى بالبرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم إدراج عدد 45 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، منذ مايو 2023، إذ يتواجد فريق عمل مخصص بكل مستشفى ومكلف بمهام ومسئوليات محددة، مع تحديد مؤشرات لقياس الأداء بتلك المستشفيات.

للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

"الأعلى للإعلام": حجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال 3 أشهر

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

الرحلات بدأت.. مواعيد قطارات العلاوة الإضافية بمناسبة عيد الأضحى

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من أمس الاثنين، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

قبل 4 أيام من عيد الأضحى.. "التموين": ضخ 30 ألف رأس من الماشية واللحوم بالمنافذ

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي، خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إن الـمجزر يضخ يوميًّا ١٥٠ طنًّا من اللحوم الطازجة بـ١٥٠٠ مجمع استهلاك يوميًّا.

للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)