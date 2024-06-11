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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات

05:25 م الثلاثاء 11 يونيو 2024
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    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات
  • عرض 3 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات
  • عرض 3 صورة
    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات

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كتب- محمد سامي:


تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات، والذي يأتي في إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية.


واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح مفصل من رئيس أركان المدرعات تضمن آليات العمل داخل الورش الرئيسية للمدرعات وإجراءات الصيانة وتقديم الدعم الفنى بالإستفادة من التطور التكنولوجي بمنظومات التأمين الفنى الحديثة، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة داخل الورش بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها الوحدات التخصصية للقوات المسلحة.


ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لرجال المدرعات لما يبذلونه من جهود لأداء المهام المكلفين بها، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على المضي قدماً في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفقا لأحدث منظومات القتال والتأمين الإدارى والفنى لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق وتطبيقاته في المجالات العسكرية.
حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى
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