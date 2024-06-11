التوقيت مهم.. "عربية النواب": قرار وقف إطلاق النار يوقف حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

رحَّب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار محسب إلى أن القرار يأتي في توقيت شديد الأهمية لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويأتي دعمًا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

ودعا النائبُ المجتمعَ الدوليَّ إلى الضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية، والتزامها بأحكام القانون الدولي والحفاظ على القيم الإنسانية، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، والتي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء؛ معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير كامل البنية التحتية لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن تتعاون جميع الأطراف المعنية من أجل إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا شديدة القسوة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود تحرك دولي جاد إزاء رؤية حل الدولتَين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، عبر خلق أفق سياسي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الرؤية هو السبيل الوحيد لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة.

وأكد محسب على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنجاح المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء القطاع في مسارات آمنة، لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين.





