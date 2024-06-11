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أمن قومي وإعلاء قيم حقوق الإنسان.. إشادة برلمانية بإجراءات "الداخلية" لتأمين امتحانات الثانوية العامة

02:52 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:


أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بكل الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية؛ لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور أثناء سير الامتحانات، مؤكدًا أنها مسؤولية وطنية، وأن الشرطة المصرية حاضرة دائمًا، تلبي نداء الوطن في كل شبر من أرض مصر.

وأضاف وكيل دفاع النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن رسالة الأمن السامية تتجسد في حجم التضحيات، وبسط الأمن وأداء الواجب، بكل جاهزية، وأن مصلحة وأمن أبنائنا الطلاب من أولويات الأمن القومي المصري، لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل هذا الوطن الغالي مصر .

وثمَّن إبراهيم المصري نهج وتحركات وزارة الداخلية بإقامة لجان امتحان للنزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم عقد عدد من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وتم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

ووجه وكيل "دفاع النواب" التحية والتقدير لوزارة الداخلية ورجالها الأبطال، الذين يؤكدون دائمًا إعلاء قيم المسؤولية الوطنية لحماية أمن المجتمع، والمساهمة في مستقبل مشرق لمصر الحبيبة.

مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي تأمين امتحانات الثانوية العامة
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