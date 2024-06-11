رئيس هيئة الدواء يكشف أسباب زيادة الأسعار

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أسباب تحريك سعر الدواء ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع بطريقة مباشرة.

وأوضح الغمراوي في مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر أرخص سعر دواء على مستوى العالم، لافتا إلى أن المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج في وقت كان فيه سعر صرف الدولار أقل من الوقت الحالي، ما تسبب في حدوث فرق في السعر في الوقت الحالي.

وأشار أن معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدواء، وأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج.

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